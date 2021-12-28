Mersin’de kaza: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nefise Buruk yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada A. Y. idaresindeki kamyonet çarptı. Genç kız çarpmanın etkisi ile yaklaşık 50 metre savrularak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı. Öğrencinin cenazesinin adli tıp incelemesinin ardından Küstüllü Mahallesi Asri Mezarlığı'na denedileceği bildirildi.