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Giriş Tarihi: 28.12.2021 21:43 Son Güncelleme: 28.12.2021 22:57

Mersin’de kaza: 1 ölü

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de kaza: 1 ölü

Mersin’in Erdemli ilçesi Mersin-Antalya D400 Karayolu üzerinde Sağlık Meslek Lisesi karşısında meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nefise Buruk yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada A. Y. idaresindeki kamyonet çarptı. Genç kız çarpmanın etkisi ile yaklaşık 50 metre savrularak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı. Öğrencinin cenazesinin adli tıp incelemesinin ardından Küstüllü Mahallesi Asri Mezarlığı'na denedileceği bildirildi.

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Mersin’de kaza: 1 ölü
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