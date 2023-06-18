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Giriş Tarihi: 18.6.2023 09:07 Son Güncelleme: 18.6.2023 09:41

Mersin'de kaza: 2 ölü 4 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, biri bebek 4 kişi de yaralandı. Yaralılar Erdemli devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de kaza: 2 ölü 4 yaralı

Mersin Antalya D-400 Karayolu üzerinde Mersin istikametinde Cem Çetin yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Bahri E. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkan otomobil daha sonra da bir binanın duvarına vurarak durabildi. Bahri E. yönetimindeki otomobil ise yolda defalarca dönerek savruldu.

Bina duvarına vuran otomobilin sürücüsü Cem Çetin kaza yerinde, aynı araçta yolcu olarak bulunduğu belirtilen Şirin Özcan da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Her iki otomobilde bulunan biri bebek 4 kişi de kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Büyük bir gürültü duyarak kaza yerine geldiğini, kaza anını da güvenlik kamerasından izlediğini belirten vatandaşlardan Yasin Sezer, "Fren sesi geldi, sonra çarpmanın sesi geldi. Bizde hemen geldik zaten. Aynı anda polislerde geldi. 4 ambulans geldi 3 kişi varmış gri arabada. İkisi acil gitmiş, biri olay yerinde vefat etmiş" dedi.

2 kişinin hayatını kaybettiği, biri bebek 4 kişinin de yaralandığı kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Mersin'de kaza: 2 ölü 4 yaralı
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