Mersin’de kaza sonrası darp edildiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti 1 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesine 2 gün önce ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olayda Veysel Kaya (23), 11 aylık çocuğuna bez almak için motosikletiyle seyir halindeyken K.E.(21) adlı bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle K.E. yola savrulurken, kaza sonrası Veysel Kaya yardımına koştu.

İddiaya göre, K.E.'nin yakınları Kaya'yı darp etti. Yaralı olarak Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu ifade edilen inşaat ustası Veysel Kaya gözyaşları arasında toprağa verilirken, kavgaya adı karışan bir kişinin de tutuklandığı bildirildi.