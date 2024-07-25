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Giriş Tarihi: 25.7.2024 06:08

Mersin'de kaza yapan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın devrildiği kazada sürücü Bahri Borlu, hayatını kaybetti.

DHA
Mersin’de kaza yapan TIR’ın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde D-715 Mut - Karaman Karayolu Burunköy Mahallesinde meydana geldi. Bahri Borlu yönetimindeki 1884 R Kıbrıs plakalı TIR, halk arasında 'ölüm virajı' olarak adlandırılan bölgede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri yıkarak karşı şeride geçen TIR, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Borlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Borlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mersin'de kaza yapan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti
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