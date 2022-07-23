Mersin’de kazada ölenler toprağa veriliyor

Mersin- Adana D-400 karayolu üzeri Huzurkent mahallesinde meydana gelen kazada seyir halindeki tırın arkasından gelen ve sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil, hızla tıra çarparak altına girdi. Otomobilde bulunan 4 gençten Ahmet Özmen (23), Diyar Özmen (18), Deniz Akbudak (23) olay yerinde, Mehmet Furkan Can (22) ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak ölmüştü.
Ölen 4 gençten Mehmet Furkan Can'ın cenazesi Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Şehir Mezarlığı'nda gassılhanede yıkanan ve burada cenaze namazı kılınan Mehmet Furkan Can'ın cenazesinde yakınları sinir krizleri geçirdi.Mehmet Furkan Can'ın cenazesi Sucularla mahallesinde bulunan Eshabı Kehf Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.Mehmet Furkan Can'ın'ın Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Diyar Özmen
Ahmet Özmen'in bugün kınası, yarın düğünü yapılacaktı. Mersin'den Tarsus'a gelirken içinde bulundukları otomobille tırın altında kalarak feci şekilde ölen gençlerden olan Ahmet Özmen'in bugün Çağlayan mahallesinde nişanlısı Aleyna'nın evlerinde kınası, yarın akşam ise Gazipaşa mahallesi 1951 sokakta düğünleri yapılacaktı. Öte yandan ölenlerden Diyar Özmen'in açıktan lise öğrencisi olduğu bildirildi.
Ahmet Özmen
Ölen gençlerden Deniz Akbudak ise geçen yıl Ayfer Akbudak ile evlenmiş ve 9 aylık Yamaç adlı bir erkek çocuğu bulunuyor.
Deniz Akbudak
Öte yandan kazayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.