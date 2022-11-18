Mersin’de komşularının kapılarını işaretleyen şüpheli yakalandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, bazı apartman dairelerinin giriş kapılarının yan taraflarına sprey boya ile çarpı işareti çizilmiş olduğu bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek yaptığı çalışma ile olayın şüphelisinin M.K. adlı şahıs olduğu tespit etti.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde bahse konu işaretlemeleri kendisinin gerçekleştirdiğini, konunun herhangi bir ideolojik boyutu olmadığını, komşularıyla yaşadığı husumet nedeniyle böyle bir işaretleme yaptığını itiraf etti.

Mersin Valiliği, Mezitli ilçesindeki 2 evin kapısının sprey boyayla işaretlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada; "Alınan ifade ve emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; aynı sitede ikamet etmekte olan komşular arasında anlaşmazlıkların bulunduğu ve bu durumun uzun süredir devam ettiği, site içerisindeki araç parkı konusunda çıkan anlaşmazlık neticesinde birbirlerinden daha önceki tarihlerde şikayetçi oldukları ve konunun mahkemeye taşındığı; şüpheli şahsın, araç parkından dolayı birbirlerinden şikayetçi oldukları komşusunun apartman dairesi kapı girişine iki çarpı işaretini, konuya tanık olan bir başka komşusunun kapı girişine ise tek çarpı işaretini sprey boya ile çizdiği tespit edilmiştir. Konuya ilişkin adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.