Mersin’de köpeğe kan donduran işkence

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Akdeniz
ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat K., evinin damında beslediği yavru köpeği, aynı yerdeki güvercinlerini yediği gerekçesiyle önce kulaklarından tutarak duvara vurdu, ardından hırsını alamayarak yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki 2 katlı evin damından aşağı fırlattı. Olaya tanık olan mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı yavru köpeği veterinere götürürken, gözaltına alınan Murat K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Merkez Mezitli ilçesinde bir veteriner hekime götürülen ve muayenesi yapılan köpeğin, yüksekten düşmenin etkisiyle kalçasının ve dişlerinin kırıldığı, sol gözünde de kanama olduğu bildirildi.
Köpeğin tedavisi devam ederken, Veteriner Hekim Mahmut Karakaya, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Köpeğin kendilerine dün getirildiğini belirten Karakaya, "Bize telefon açan bir hayırsever, bu köpeği ikinci kattan atıldığını, video kaydı olduğunu, bunu atan kişinin güvercinleri olduğunu ve bu köpeğin güvercin yediğini söyledi. Köpek, güvercin yediği için de çok çok kötü bir şekilde dövüldüğünü ve ikinci kattan atıldığını belirten hayvansever, atılma anına dair video da gönderdi. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.