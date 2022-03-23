Mersin’de köpeğe kan donduran işkence

Köpeğin sol ayağında ve kalçasında kırık olduğunu anlatan Veteriner Hekim Karakaya, "Birkaç günlük tedavi yapacağız. Şu an ayağında şişlik var. Önce o şişliğin inmesi gerekiyor. Ondan sonra cerrahi müdahale yapacağız. İnşallah tekrar yürüyebilecek. Psikolojik olarak da etkilenmiş. Kesinlikle korkuyor, çünkü ön dişleri kırılmış ve sol gözünde kanama vardı. Çok kötü dövülmüş ve atılmış. İnşallah geçecek. Bizim görevimiz önce sağlığına kavuşturmak. Ondan sonra iyi birisini bulup yuvalandıracağız. İnşallah orada psikolojisi düzelir" diye konuştu.Karakaya, 3 aylık dişi köpeği muhtemelen 24 Mart Perşembe günü ameliyat ederek, kalçasına plak takacakları bilgisini de verdi.