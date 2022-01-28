Mersin’de korku dolu anlar: Ekipler yardıma koştu!

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Uğuz'u itfaiye aracının merdiveniyle kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada dışarıda olan ev sahibi Zübeyde Uğuz da olay yerine geldi.