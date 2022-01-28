Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de korku dolu anlar: Ekipler yardıma koştu!
Giriş Tarihi: 28.1.2022 10:36 Son Güncelleme: 28.1.2022 10:37

Mersin'de korku dolu anlar: Ekipler yardıma koştu!

DHA
Mersin’de korku dolu anlar: Ekipler yardıma koştu!

Mersin'in Erdemli ilçesinde korku dolu anlar yaşandı... Evde çıkan yangında, çıktığı balkonda mahsur kalan Lokman Uğuz (50), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı...

Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 katlı Ali-İbrahim Uğuz apartmanının 1'inci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Evde bulunan Lokman Uğuz, çıktığı balkonda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Uğuz'u itfaiye aracının merdiveniyle kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada dışarıda olan ev sahibi Zübeyde Uğuz da olay yerine geldi.

Elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de korku dolu anlar: Ekipler yardıma koştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA