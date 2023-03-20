Mersin’de korkunç cinayet! Acı çekmesin diye annesini, annesine bakmıyor diye de eşini öldürmüş

Mersin'de Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesinde yaşanan olayda, bir evden çıkan silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı ile çok sayıda polis ve ambulans ekibi olay yerine geldi. Adrese gelen ekipler, yerde Yasemin ve Muzaffer Özer'i kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde kanlar içinde yatan 45 yaşındaki Yasemin Özer ile 80 yaşındaki Muzaffer Özer'in öldüğü belirledi. Cinayeti işlediği iddia edilen İrfan Özer de evde polis ekiplerince gözaltına alındı. İrfan Özer'in emniyetteki verdiği ifadede, annesini hastalığından dolayı acı çekmesin diye, eşini de annesine bakmadığı için öldürdüğünü belirttiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özer, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yasemin Özer ve eşi İfran Özer