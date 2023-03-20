Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de korkunç cinayet! Acı çekmesin diye annesini, annesine bakmıyor diye de eşini öldürmüş
Giriş Tarihi: 20.3.2023 18:28 Son Güncelleme: 20.3.2023 19:05

Mersin'de korkunç cinayet! Acı çekmesin diye annesini, annesine bakmıyor diye de eşini öldürmüş

Mersin’de cinnet geçiren bir kişi, eşi ve annesini tabancayla öldürdü. Kendi annesi ve eşini öldüren 47 yaşındaki İrfan Özer, eşini, ‘Anneme bakamıyor’, annesini ise ‘Yaşlı ve hasta olduğu için acı çekmeden ölsün' dediği öğrenildi.

Bekir COŞKUN
Mersin’de korkunç cinayet! Acı çekmesin diye annesini, annesine bakmıyor diye de eşini öldürmüş

Mersin'de Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesinde yaşanan olayda, bir evden çıkan silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı ile çok sayıda polis ve ambulans ekibi olay yerine geldi. Adrese gelen ekipler, yerde Yasemin ve Muzaffer Özer'i kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde kanlar içinde yatan 45 yaşındaki Yasemin Özer ile 80 yaşındaki Muzaffer Özer'in öldüğü belirledi. Cinayeti işlediği iddia edilen İrfan Özer de evde polis ekiplerince gözaltına alındı. İrfan Özer'in emniyetteki verdiği ifadede, annesini hastalığından dolayı acı çekmesin diye, eşini de annesine bakmadığı için öldürdüğünü belirttiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özer, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yasemin Özer ve eşi İfran Özer

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meclis'te kirli pazarlık! CHP-HDP görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar'dan birlikte açıklama!
Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi! "Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar"
Bloomberg HT muhabiri algı operasyonuna küçük çocuğu alet etti: Söylediği her şey yalan çıktı
21 yılda dünya ligine çıktık: Savunma sanayiinde yerli ve milli gurur
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Vergi borcuna büyük fırsat: İşte son başvuru tarihi...
Son dakika: ‘Özerklik’ ve ‘Öcalan’a özgürlük’ çağrısının ardından bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi başladı...
Son dakika: Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi açıldı! Başkan Erdoğan: Hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız
Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...
Kafayı neden dinimizle bozdular?
İzmir'de dikkat çeken kare! 6'lı koalisyon fire verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de korkunç cinayet! Acı çekmesin diye annesini, annesine bakmıyor diye de eşini öldürmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA