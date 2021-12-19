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Giriş Tarihi: 19.12.2021 21:19

Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı

AA
Mersin’de midibüs devrildi: 4 yaralı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan, aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Serkan T. idaresindeki midibüs, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış nedeniyle kayganlaşan Gözne-Mersin yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, aynı aileden, sürücü ile birlikte Hakan T, Yunus Emre T. ve Baver T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Mersin istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, midibüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı
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