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Giriş Tarihi: 17.6.2022 23:24

Mersin’de motosiklet kamyonun altında kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İHA
Mersin’de motosiklet kamyonun altında kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde kamyonun altında kalan motosiklette bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ulugöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Bilgeç (40) kullandığı 33 K 2930 plakalı motosiklete eşi Nasibe Bilgeç (42) ve kızı Yağmur Bilgeç'le (10) bindi. Düğüne gittikleri öğrenilen aile Silifke istikametine seyir halinde iken ana yolda arkalarından gelen Kamil Kavun'un kullandığı 33 ZH 008 plakalı kamyonun altında kaldı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı olayda, ağır yaralanan baba Ali Bilgeç ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken eşi Nasibe Bilgeç ile kızı Yağmur Bilgeç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden anne ve kızın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Mersin’de motosiklet kamyonun altında kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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