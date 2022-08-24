Mersin’de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 kişi öldü

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce savruldu. Kazayı fark eden çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işe gitmek için yola çıkan mağaza görevlisi motosiklet sürücüsü Cavit Bağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.