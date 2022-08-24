Mersin’de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 kişi öldü

Mersin ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunan Avgadı Yaylası girişinde Kargagediği mevkisinde Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı karayolu üzerinde Erdemli istikametinde seyreden Cavit Bağ (35) yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden geldiği iddia edilen Veli T. yönetimdeki kamyonet Kargagediği mevkisinde çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce savruldu. Kazayı fark eden çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işe gitmek için yola çıkan mağaza görevlisi motosiklet sürücüsü Cavit Bağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.