Mersin’de motosikletli magandalar: Araç sürücüsüne trafiğin ortasında acımasız darp!

Dehşete düşüren olay, dün merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte yaşanan olayın ardından motosikletli 2 kişiden biri, tartıştıkları sürücünün aracını tekmeledi. Bunun üzerine aracından inerek motosikletli şahıslara müdahale etmek isteyen sürücü feci şekilde dövüldü. Olayda araç sürücüsü, iki kişi tarafından yere yatırılarak dakikalarca yumruk ve tekmelerle darbedildi.