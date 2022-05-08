Mersin’de musluk hırsızı tutuklandı

Mersin' in Erdemli ilçesinde okul ile mezarlıklardan musluk hırsızlığı yapan şüpheli polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı bildirildi.

Hırsızlık olayları, Erdemli ilçesinde bulunan okul ve mezarlıklarda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde peş peşe iki okul ile üç mezarlıkta bulunan çok sayıda musluk çalındı. Görevlilerin Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirmesi üzerine polis çalışma bşlattı. Asayiş büro ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma ve güvenlik kameraları incelemesi sonrasında şüphelinin S.D. olduğu belirlenerek düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık malı satın alan 2 şahıs hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.