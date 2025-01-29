Mersin’de nişanlı çiftin ölümüne neden olmuştu: O sürücü hakkında flaş gelişme!

Kaza, 27 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında Silifke ilçesi Burunucu Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kimsesiz ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kimsesiz ile Bulutoğlu kurtarılamadı. Sürücü K.Ç. ise gözaltına alındı. Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen Ali Kimsesiz ile Beyza Bulutoğlu'nun cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı...