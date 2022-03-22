Mersin’de nitelikli yağma operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işleyen şüphelileri takibe aldı.

Ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda 4 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, R.G., R.K., R.S. ve P.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 19 fişek ve 8 bin 150 lira para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen R.G., R.K. ve R.S. tutuklanırken, P.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.