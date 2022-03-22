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Giriş Tarihi: 22.3.2022 12:00 Son Güncelleme: 22.3.2022 12:53

Mersin’de nitelikli yağma operasyonunda 3 kişi tutuklandı

BEKİR COŞKUN
Mersin’de nitelikli yağma operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Mersin’de, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik gerçekleştiği eş zamanlı operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işleyen şüphelileri takibe aldı.

Ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda 4 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, R.G., R.K., R.S. ve P.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 19 fişek ve 8 bin 150 lira para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen R.G., R.K. ve R.S. tutuklanırken, P.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mersin’de nitelikli yağma operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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