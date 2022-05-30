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Giriş Tarihi: 30.5.2022 11:29

Mersin'de öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! 11 yaralı

DHA
Mersin’de öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! 11 yaralı

Öğrecileri taşıyan servis minibüsü Mersin'in Silifke ilçesinde TIR'la çarpıştı. yaşanan kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı. Yaralılar Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde okul servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada 9'u lise öğrencisi 11 kişi yaralandı.

Taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezindeki liselere öğrenci götüren Durali K. yönetimindeki 33 S 8208 plakalı servis aracı, Işıklı Mahallesi'nde Doğan A. idaresindeki 20 ADM 116 plakalı TIR'la çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 lise öğrencisi ile 2 şoför, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgilyi soruşturma başlatıldı.

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Mersin'de öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! 11 yaralı
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