Mersin’de orman yangını evleri tehdit ediyor

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisinde dün sabah henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda saat 07.13'te tespit edilen yangına Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi. Saat 07.20'de ilk müdahale yapılan yangın rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangına çevre illerden de destek ekipler gönderildi. 11 uçak, 29 helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı rezerv güç), 138 arazöz, 15 dozer, 15 TOMA ve 850 personelle yangına müdahale edildi. Gece uçabilen 3 helikopter müdahaleye sabaha saatlerine kadar devam etti. Çalışmalara AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor. Bölgede bir arazöz şarampole devrilirken sürücüsü yara almadan kurtuldu.Yangından etkilenen personel dahil 7 kişinin tedavi altına alındığı açıklandı. Akşam saatlerinde yayılan yangın nedeniyle Mersin-Antalya D-400 kara yolu ile kara yolundaki Eceli 1,2 ve 3 tünelleri trafiğe kapatıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da yangın alanında incelemede bulundu, çalışmaları takip etti. Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da ekiplere hortum çekerek yardımcı oldu. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "790 vatandaşımızı tahliye ettik. 185 konut, 118 de tatil köyündeti konut olmak üzere toplam 303 konutu boşaltmış durumdayız. Sabotaj dahil tüm ihtimaller değerlendiriliyor" dedi.TBMM Anayasa Komisyonu Kâtip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının söndürülmesi için ekiplerin canla başla görev yaptığını belirten Yılmaz, "Üzücü bir haberle uyandık güne maalesef. Memleketimiz yanıyor. Havadan ve karadan ekiplerimiz dört bir koldan yangına müdahale ediyor. Fakat yangın kısa sürede çok fazla yayıldığı için buradaki yerleşim yerleri hemşerilerimizin can güvenliği için boşaltıldı. Devletimiz bütün imkânlarıyla, bütün ekipleriyle seferber durumda" dedi