Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 26.4.2022 13:56 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:16

Mersin’de otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli yakalandı

BEKİR COŞKUN
Mersin’de otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli yakalandı

Mersin’de jandarmanın yaptığı operasyonda, yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli, 3,5 kilo metamfetamin ile birlikte yakalandı.

Mersin'de jandarmanın yaptığı operasyonda, yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli, 3,5 kilo metamfetamin ile birlikte yakalandı.

Van'dan Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettikleri şüpheliyi takibe aldı. Yolcu otobüsüyle Mersin Otogarına gelen şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, şüphelinin çantasında yaptığı aramada 3,5 kilo metamfetamini ele geçirdi.

Operasyonda, şüphelinin irtibatta olduğu belirleyen ekipler bir şüpheliyi de gözaltına alıdı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Mersin’de otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli yakalandı
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