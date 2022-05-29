Mersin’de otomobil servis minibüsüne çarptı: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü U.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Y.T. ve Sabih Gül, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.