Mersin’de otomobil servis minibüsüne çarptı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kasım Ekenler Bulvarı üzeri dul altı mevkiinde meydana gelen kazada, Umut Karahan'ın kullandığı 33 AIA 070 plakalı otomobil, kuzey yönünde ilerlerken, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen İlker Uyan idaresindeki 33 AHD 643 plakalı servis aracına arkadan çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü U.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Y.T. ve Sabih Gül, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.