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Giriş Tarihi: 29.4.2023 16:04 Son Güncelleme: 29.4.2023 16:28

Mersin'de otomobil ve tır çarpıştı: 2 genç kız hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de otomobil ve tır çarpıştı: 2 genç kız hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde B.E. idaresindeki otomobil, gece saatlerinde Adana-Pozantı Otoyolu'nun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu S.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, otomobildeki Derya Özdemir (19) ile Kadriye Düz'ün (18) hayatını kaybettiğini, B.E'nin yaralandığını belirledi.

Genç kızların cenazeleri, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ambulansla hastaneye götürülen B.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mersin'de otomobil ve tır çarpıştı: 2 genç kız hayatını kaybetti
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