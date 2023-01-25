Mersin’de otomobilde 39 tabanca ele geçirildi: 3 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti ve kaçakçılığı yapanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
Mersin'de silah ticareti yapanlarla irtibatlı oldukları tespit edilen 3 kişinin, kiraladıkları otomobil ile yüklü miktarda silah getireceklerine yönelik bilgi edinen polis ekipleri, plakası belirledikleri aracı takibe aldı.
Drone destekli takip edilen otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 39 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca susturucusu, 1 çelik yelek, 2 tüfek, tabanca ve tüfeklere ait şarjörler ile çok sayıda fişek, 120 uyuşturucu hap, 10,7 gram kokain ve 20 bin TL ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.