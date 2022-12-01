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Giriş Tarihi: 1.12.2022 11:44 Son Güncelleme: 1.12.2022 12:48

Mersin’de otomobilin çarptığı şahıs metrelerce havada savruldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı Kasım Kozak, metrelerce havaya fırladı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de otomobilin çarptığı şahıs metrelerce havada savruldu

Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli Çamlık mevkiinde meydana gelen kazada, Rusya uyruklu Alex Mikisov idaresindeki yabancı plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Kasım Kozak'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya fırlayan Kozak, 4-5 takla atarak yaklaşık 10 metre ileriye düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen trafiği durdurup, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kozak'a ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kozak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde inceleme yaparak, Rus sürücüyü gözaltına aldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Mersin’de otomobilin çarptığı şahıs metrelerce havada savruldu
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