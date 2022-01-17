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Giriş Tarihi: 17.1.2022 13:19

Mersin'de 'Pençe-2' operasyonunda yakalanan DEAŞ'lılar adliyede

DHA
Mersin’de ’Pençe-2’ operasyonunda yakalanan DEAŞ’lılar adliyede

Mersin'de polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, 12 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik 300 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenledi. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin destek verdiği 'Pençe-2' adı verilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 10'u Suriyeli, 4'ü Iraklı, 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik, önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı.

Operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel içerikli yayın ve 30 bin ABD doları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

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Mersin'de 'Pençe-2' operasyonunda yakalanan DEAŞ'lılar adliyede
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