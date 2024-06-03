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Giriş Tarihi: 3.6.2024 11:43 Son Güncelleme: 3.6.2024 11:47

Mersin'de PKK operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK terör örgütünün propagandasını yapan ve bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de PKK operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; örgütün propagandası yapan ve bir dönem terör örgüt adına silahlı faaliyet yürüten 12 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Mersin'de PKK operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
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