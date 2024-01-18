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Giriş Tarihi: 18.1.2024 09:47

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Mersin'de Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmaktan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında 2019 yılında Suriye sınırında silah ve mühimmatlarıyla birlikte güvenlik güçleri tarafından yakalanan Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 Yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan yabancı uyruklu T.Ş'nin adresi tespit edildi.

TUTUKLANDI

TEM ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü şahıs yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
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