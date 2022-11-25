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Giriş Tarihi: 25.11.2022 08:48

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı

Mersin2de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 18 şüphelinin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

AA
Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 18 zanlının kimliği tespit edildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN DESTEĞİYLE OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde ekipleri görünce evinin balkondan atlayıp kaçmaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucu inşaat alanında yakalandı.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı
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