Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 18 zanlının kimliği tespit edildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN DESTEĞİYLE OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.