Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de PKK/KCK operasyonu! Bir şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 22.3.2023 10:54 Son Güncelleme: 22.3.2023 10:55

Mersin'de PKK/KCK operasyonu! Bir şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

İHA
Mersin’de PKK/KCK operasyonu! Bir şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüten 1 şüpheli tespit edildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MALZEMEYE EL KONULDU

Adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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Mersin'de PKK/KCK operasyonu! Bir şüpheli gözaltına alındı
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