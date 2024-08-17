Mersin’de PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki takipli çalışmalarda, bazı kişilerin PKK/KCK, PYD-YPG terör örgütleri içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi. Sosyal medya üzerinden herkese açık bir şekilde yayınladıkları görsellerde ve yazılarda PKK/KCK terör örgütünü ve terör örgütü mensuplarını sahiplenici, benimseyici ve yüceltici şekilde paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 19 kişinin belirlenen adreslerine özel harekat polisinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda insansız hava araçları da kullanıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi ise aranıyor.