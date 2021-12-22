Mersin’de sahte içki operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince, sahte içki üretiminde kullanılmak üzere yasa dışı şekilde etil alkol ticareti yaparak vergi kaçırıp devleti yüklü miktarda zarara uğratan ve vatandaşların alkol zehirlenmesine sebebiyet veren şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 43 litre etil alkol ile 8 adet anason kiti ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 4 kişi, yapılan adli işlerinin ardından serbest bırakıldı.