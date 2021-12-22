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Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:39 Son Güncelleme: 22.12.2021 11:52

Mersin’de sahte içki operasyonu

BEKİR COŞKUN
Mersin’de sahte içki operasyonu

Mersin’in Silifke ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince, sahte içki üretiminde kullanılmak üzere yasa dışı şekilde etil alkol ticareti yaparak vergi kaçırıp devleti yüklü miktarda zarara uğratan ve vatandaşların alkol zehirlenmesine sebebiyet veren şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 43 litre etil alkol ile 8 adet anason kiti ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişi, yapılan adli işlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Mersin’de sahte içki operasyonu
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