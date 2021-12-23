Mersin’de sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor: 4 kişi öldü

Mersin'in Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ali Eser'in (57) sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.



Ali Eser

Eser'in birlikte alkol aldığı arkadaşları 56 yaşındaki Necati Yılmaz, Mecnun Ateş ve M.S., kendilerini kötü hissederek ilçe hastanesine gitti.



Necati Yılmaz

Tedavi altına alınan Necati Yılmaz ve Mecnun Ateş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan M.S.'nin, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.





Abdurrahman Öksüz

Yine aynı ilçede yaşayan Abdurrahman Öksüz, sahte içki içtikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4 oldu.



M.A.