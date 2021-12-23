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Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:42 Son Güncelleme: 23.12.2021 12:53

Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor: 4 kişi öldü

BEKİR COŞKUN
Mersin’de sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor: 4 kişi öldü

Mersin'de sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören Mecnun Ateş (49), Abdurrahman Öksüz (52) ve Abdurrahman Öksüz yaşamını yitirdi. Sahte içkiden ölenlerin sayısı Mersin'de 4 kişi oldu.

Mersin'in Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ali Eser'in (57) sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.


Ali Eser

Eser'in birlikte alkol aldığı arkadaşları 56 yaşındaki Necati Yılmaz, Mecnun Ateş ve M.S., kendilerini kötü hissederek ilçe hastanesine gitti.


Necati Yılmaz

Tedavi altına alınan Necati Yılmaz ve Mecnun Ateş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan M.S.'nin, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.



Abdurrahman Öksüz

Yine aynı ilçede yaşayan Abdurrahman Öksüz, sahte içki içtikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4 oldu.


M.A.

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Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor: 4 kişi öldü
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