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Giriş Tarihi: 7.8.2023 11:27

Mersin'de sahte ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Mersin'de sahte ilaç imalatı ve satışı yapan 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı, farklı markalar ve ebatlarda paketlenmiş halde toplam 1720 kutu reçetesiz ilaç ele geçirildi. Şüpheliler emniyete getirilerek sorgulanırken, soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

DHA
Mersin’de sahte ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmalarda ilçede sahte ilaç imalatı ve satışı yapıldığını belirledi. Savcılık koordinesinde çalışma yapan ekipler, sahte ilaç imalatı ve satışı yapan A.A. ve H.E.'nin açık kimlik ve adreslerini belirledikten sonra operasyon düzenledi.

1720 KUTU REÇETESİZ İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada farklı markalar ve ebatlarda paketlenmiş halde toplam 1720 kutu reçetesiz ilaç ele geçirildi. A.A. ve H.E. yakalanarak gözaltına alınırken, 1720 kutu reçetesiz ilaca da el konuldu. Şüpheliler emniyete getirilerek sorgulanırken, soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

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Mersin'de sahte ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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