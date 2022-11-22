Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de 'sahte para' operasyonu: 9 gözaltı
Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:02

Mersin'de 'sahte para' operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de, 600 bin liralık sahte banknotlar basarak piyasaya süren 9 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, 7 şüpheli ise aranıyor.

DHA
Mersin’de ’sahte para’ operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, piyasaya sahte banknot sürdükleri tespit edilen kişileri takibe aldı. Yaklaşık 6 ay boyunca hem teknik hem fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde sahte banknotlarla alışveriş yaptıklarını, piyasaya da bu yolla 600 bin liralık sahte banknot sürdüklerini saptadı. Ekipler, ayrıca şüphelilerin ATM'lere de sahte banknot yatırdıklarını, paraların ATM'de dahi anlaşılmayacak nitelikte olduğunu belirledi. Çalışmanın ardından ekipler, özel harekat polisleri ve dron desteğiyle 16 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Belirlenen adreslere tek tek girilirken, 9 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü, 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Öte yandan çete üyelerince genellikle 100'lük ve 200'lük banknotların sahte olarak tercih edildiği, iş yerlerinden düşük bedelli ürünlerin satın alınıp, sahtelerinin gerçek paralarla bozdurulduğu tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Akar Pençe-Kılıç Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Son dakika: ABD'den skandal terör örgütü PKK/YPG açıklaması!
Işığın ve rahmetin bol olsun Hıncal Uluç
Almanya eski Başbakanı Schröder'den çarpıcı sözler: Avrupa'daki krizi Türkiye çözebilir
Son dakika: CHP'li Ahmet Deniz Atabay tecavüz iddiasıyla yargılanıyordu! Soruşturmayı o fotoğraflar aydınlatacak!
Vefat eden Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı kimdir, mesleği nedir? Asil Bostancı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile Bakan Akar arasında kritik görüşme! Bilgi aldı, talimat verdi
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
Yalı Çapkını Kazım Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım öldü mü, çıktı mı, dizinin gerçek hikayesinde ölüyor mu?
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de 'sahte para' operasyonu: 9 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA