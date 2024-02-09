Mersin’de şantajcı çete çökertildi: 4 tutuklama, 4 ev hapsi

Şüphelilerin yüksek miktarlarda para istediği hatta ev, araba, arsa gibi mal varlıklarına el koymaya çalıştıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine polis bu suçları organize bir şekilde işleyen şüphelilerin yakalanması için aralarında özel harekat timlerinin olduğu 110 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'üne ev hapsi verildi, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.