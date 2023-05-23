Mersin’de sel: Çok sayıda araç ve ekili alanlar sular altında kaldı

Şiddetli yağışlar nedeniyle zemin katta bulunan bazı binaları su basarken, bir binanın ihata duvarı yıkıldı, 2 sitenin bahçesinde bulunan çok sayıda otomobil sular içinde kaldı.



Mersin'de sağanak yağmur etkili oldu! Araçlar sel altında kaldı | Video

Yağış nedeniyle zemin ve birinci kattaki bazı evlere girilemezken, Belediye İtfaiye ekipleri motopomplarla suları tahliye etmeye başladı. Altaylılar mahallesine gelen itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlatırken, mahalle sakinleri zor anlar yaşadı. Suların çekilmeye başlamasıyla birlikte araçlar sulardan çıkarılmaya başladı.

Ekili Alanlar kısmen zarar gördü

Öte yandan Tarsus'ta etkili olan yağışlar, kısmen de olsa bağlar ve sert çekirdekli ürünlerin bulunduğu bahçe ve arazileri sular altında bırakıp olumsuz etkiledi. İlçe Tarım Müdürü Hayri Erdoğan, ilçeye bağlı Cinköy ve Çiriştepe kavşağındaki derenin taşmasıyla bölgedeki arazileriin sular altında kalmasına neden olduğunu, bunun yanı sıra yine ilçeye bağlı Sayköy ve Dedeler bölgesine yağmurla karışık dolunun yağdığını söyledi.