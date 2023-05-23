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Giriş Tarihi: 23.5.2023 09:51 Son Güncelleme: 23.5.2023 10:11

Mersin’de sel: Çok sayıda araç ve ekili alanlar sular altında kaldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde sabaha karşı aniden bastıran ve şiddetli yağan yağmur ilçede etkili olurken, çok sayıda araç ve ekili alan sular altında kaldı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de sel: Çok sayıda araç ve ekili alanlar sular altında kaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece 04.00 sıralarında yağan yağmur bazı derelerin taşmasına yol açarken, Altaylılar mahallesinde bir çok bölge ve sitede taşkınlara ve taşkınlarla birlikte bölgede bulunan araçların sular altında kalmasına neden oldu.

Şiddetli yağışlar nedeniyle zemin katta bulunan bazı binaları su basarken, bir binanın ihata duvarı yıkıldı, 2 sitenin bahçesinde bulunan çok sayıda otomobil sular içinde kaldı.

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Yağış nedeniyle zemin ve birinci kattaki bazı evlere girilemezken, Belediye İtfaiye ekipleri motopomplarla suları tahliye etmeye başladı. Altaylılar mahallesine gelen itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlatırken, mahalle sakinleri zor anlar yaşadı. Suların çekilmeye başlamasıyla birlikte araçlar sulardan çıkarılmaya başladı.

Ekili Alanlar kısmen zarar gördü

Öte yandan Tarsus'ta etkili olan yağışlar, kısmen de olsa bağlar ve sert çekirdekli ürünlerin bulunduğu bahçe ve arazileri sular altında bırakıp olumsuz etkiledi. İlçe Tarım Müdürü Hayri Erdoğan, ilçeye bağlı Cinköy ve Çiriştepe kavşağındaki derenin taşmasıyla bölgedeki arazileriin sular altında kalmasına neden olduğunu, bunun yanı sıra yine ilçeye bağlı Sayköy ve Dedeler bölgesine yağmurla karışık dolunun yağdığını söyledi.

Erdoğan, Huzurkent mahallesindeki Nacarlı deresinin de tıkanması nedeniyle taştığını geriye doğru akan suların arazileri sular altında bıraktığını belirterek, ekiplerin zarar gören alanları tesbit için çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

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Mersin’de sel: Çok sayıda araç ve ekili alanlar sular altında kaldı
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