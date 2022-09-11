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Giriş Tarihi: 11.9.2022 01:27

Mersin’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

İHA
Mersin’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay Gazipaşa Mahallesi 1936 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kahvehaneden çıkan Mustafa Kırgın (58) ile arkadaşı olan Orhan Y. birlikte aracıyla seyir etmeye başladı.

ARAÇ AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

1934 sokaktan dönüş yapan Mustafa Kırgın ve Orhan Y. adlı arkadaşlara, yaya olan bir kişi tarafından silahlı saldırı uğradılar. Göğsünden yaralanan Mustafa Kırgın direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk olarak kaldırıma daha kaldırımda bulunan ağaç çarparak durabildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Olay duyan vatandaşlar 112 Acil servisine ve polis haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servisi yaralılar Tarsus'ta bulunan özel ve devlet hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Mustafa Kırgın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Orhan Y. Adlı kişinin hayatin tehlikesi devam ettiği öğrenildi.
Sokakta ve araçta geniş çaplı çalışma yapan polis ekibi, zanlı yakalamak için hareket geçti.

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Mersin’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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