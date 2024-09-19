Mersin’de sıcak saatler: Uluslararası uyuşturucu tacirlerine operasyon yapıldı!

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekvator ve Kolombiya'dan yük gemileri aracılığı ile yüklü miktardaki kokaini Mersin Limanı'na getirip, limanda çalışan bazı suç örgütü mensuplarının yardımı ile yurt içine sokan bir organizasyonun olduğu istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, konuyu araştırma başladı. Yapılan araştırmada, uluslararası kartelin aynı zamanda Ekvator ve Kolombiya'dan yük gemileri aracılığı ile yüklü miktardaki kokaini Türkiye içinde satarak ticaretinden elde edilen parayı da bir döviz bürosu aracılığıyla yurt dışına transfer ettiğini tespit edildi.