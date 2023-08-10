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Giriş Tarihi: 10.8.2023 21:44 Son Güncelleme: 10.8.2023 21:54

Mersin'de silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı üzerinde bulunan oto kiralama işyerinin önünde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle iki ayrı grup arasında başlayan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Tabanca, sopa ve tüfeğin kullanıldığı kavgada iddiaya göre biri ağır 6 kişinin yaralandığı ve yaralıların Tarsus Devlet ve özel hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Mersin'de silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
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