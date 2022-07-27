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Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:53 Son Güncelleme: 27.7.2022 11:56

Mersin'de sır olay: 4 gündür haber yok!

Mersin'in Tarsus ilçesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden Uğur Taşyürek'ten (62) 4 gündür haber alınamıyor. Oğlu, "Görenlerin Allah rızası için en yakın güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyorum" diyor...

DHA
Mersin’de sır olay: 4 gündür haber yok!

Hacıhamzalı Mahallesi'nde oturan Uğur Taşyürek, pazar günü saat 07.00 sırlarında bahçeye gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Taşyürek'in oglu Ömer Taşyürek, babası için kayıp başvurusunda bulundu. Babasını görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini isteyen Ömer Taşyürek, "Babam bahçeden bamya ve üzüm toplamak için evimizden çıktı. Ondan sonra kendisine ulaşamadık. En son yine aynı gün saat 16.00 civarında bir çoban tarafından Hacıhamzalı Mahallesi Muzmulu mevkisindeki bir tarlanın kenarında görülmüş. Jandarma, AFAD ekipleri ve köylülerin tüm aramalarına rağmen köy içine veya yakınında tespit edilememiştir. 4 gündür haber alamıyoruz. Görenlerin Allah rızası için en yakın güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyorum" dedi. Ömer Taşyürek, babası kaybolduğunda üzerinde beyaz ve yeşil renkli şapka, gri tişört, gri şalvar ve spor ayakkabı bulunduğunu söyledi.

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Mersin'de sır olay: 4 gündür haber yok!
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