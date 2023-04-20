Mersin’de sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 'Bilişim Sistemleri ile Dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınan İ.G. ve E.Ş.'nin ifadelerinde, banka hesap bilgilerini başka şüphelilerin de kullandığı, hesaplarına yüksek miktarda para giriş ve çıkışı olduğunu söylemesiyle soruşturma derinleştirildi.