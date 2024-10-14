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Giriş Tarihi: 14.10.2024 14:39 Son Güncelleme: 14.10.2024 15:10

Mersin’de sulama kanalına uçan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Mersin’in Erdemli ilçesinde kulama kanalına düşen motosikletli hayatını kaybetti.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de sulama kanalına uçan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Limonlu Mahallesi Çaylar Sokakta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Ahmet Akçıl (70) idaresindeki motosikleti ile yokuş aşağı ara sokakta kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan motosiklet 2 metre aşağıda bulunan sulama kanalına uçtu.

Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Akçıl'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından cenaze Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Mersin’de sulama kanalına uçan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
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