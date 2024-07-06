Mersin’de sulama kanalında bir çocuk cesedi bulundu

Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Kızıltaş, evinin balkonunda otururken sulama kanalında suyun üzerinde hareketsiz yatan çocuğun cesedini gördü. Evinden çıkan ve kanalı takip eden muhtar 112 Acil servisi aradı. Kendisi de cesedin gittiği yöne doğru kanalı takip eden muhtar çevrede kanalda yüzen gençleri de durumdan haberdar etti.

Bir süre sonra gençler Yunus Emre Mahallesi'nde çocuğun cesedini gördü ve sudan çıkardı. Hareketsiz duran çocuk 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye götürülürken 5 yada 6 yaşında olduğu tahmin edilen ancak ismi belirlenemeyen talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emniyet müdürlüğü ekipleri, çocuğun kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.