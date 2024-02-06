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Giriş Tarihi: 6.2.2024 18:12 Son Güncelleme: 6.2.2024 19:07

Mersin'de suya düşen bir çocuğun cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, dün dengesini kaybederek bisikletiyle Berdan Irmağına düşen yabancı uyruklu çocuğun cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de suya düşen bir çocuğun cesedi bulundu

Dün saat 16.30 sıralarında, 82 Evler Mahallesi'nden geçen Berdan Irmağı kenarında bisikleti ile seyir halinde olan ve adı henüz bilinmeyen 12 yaşlarındaki yabancı uyruklu olduğu ifade edilen çocuk, dengesini kaybederek ırmağa düştü.

Düştüğü suda boğularak kaybolan çocuk için olay yerine AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Ekiplerce arama çalışması başlatılan talihsiz çocuğun cesedi bugün bulundu.

Dün akşama doğru aranması yapılan talihsiz çocuğun cesedi ekiplerin yoğun çabasıyla sudan çıkarıldı. Sudan çıkarılan çocuğun cesedi olay yerindeki incelemeden sonra otopsi yapılması için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Mersin'de suya düşen bir çocuğun cesedi bulundu
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