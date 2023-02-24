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Giriş Tarihi: 24.2.2023 19:08 Son Güncelleme: 24.2.2023 19:28

Mersin’de tarımsal sulama havuzuna düşen kişi öldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde tarımsal sulama havuzuna düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de tarımsal sulama havuzuna düşen kişi öldü

Alınan bilgiye göre olay ilçeye bağlı Tırtar Mahallesi Azimli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Çetin (29) adlı kişi arkadaşı M.G. ile tamirat yapmak için geldiği sulama havuzunun içİne düştü. Çetin'in havuza düştüğünü fark eden M.G. telefonla aradığı arkadaşlarından yardım istedi. Olayın haber alınması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Çetin, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedaviye yanıt vermeyen Çetin'in hayatını kaybettiği bildirildi.

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Mersin’de tarımsal sulama havuzuna düşen kişi öldü
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