Mersin’de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de düzenlenen tefeci operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok miktar tapu, senet ve ipotek belgeleri ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile suç unsuru olduğu değerlendirilen çok miktarda tapu, senet ve ipotek belgeleri ele geçirildi.