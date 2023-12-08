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Giriş Tarihi: 8.12.2023 11:13

Mersin'de, tefeci operasyonu! 8 gözaltı kararı

Mersin'de, 'araç satışı' adı altında, kişilere yüksek faizli borç para verip tefecilik yapanlara yönelik operasyonda, 8 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Mersin’de, tefeci operasyonu! 8 gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte galericilik yapan şüphelilerin 'araç satışı' adı altında tefecilik yapıp vatandaşlara borç verdiklerini, parayı ödeyemeyenleri tehdit ettiğini tespit etti. Araştırmada; şüphelilerin maddi durumu yeterli olmayan veya acil nakit ihtiyacı olanlara yüksek faizle para vererek, karşılığında boş senet aldıkları, para verdiklerinden aldıkları menkul ve gayrimenkulleri, birlikte hareket ettikleri kişilerin üzerine yapıp veya araç alım-satımı gibi göstererek tefeciliği gizlemeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Mağdur 3 kişiden toplamda 17 milyon 960 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen M.E.K., H.K., M.Ö., A.İ., T.K., R.D., F.E. ve M.T.'ye yönelik, Özel Harekat destekli operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler, evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, sahte basın kartı ve borç-alacak kayıtlarının tutulduğu evrak ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.

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Mersin'de, tefeci operasyonu! 8 gözaltı kararı
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