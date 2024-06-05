Mersin’de tefecilere operasyon: 10 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki takipli çalışmasında haksız kazanç elde etmek amacıyla tefecilik, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişisel verilerin ele geçirilmesi, bankalardan usulsüzce kredi çekilmesi gibi suçları işleyen 10 şüpheli belirlendi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı, 10 şahıs yakalandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan 10 şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramada ise ruhsatsız silah ve mühimmatlar, örgütün haberleşmede kullandığı çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.