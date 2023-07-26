Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 2 şüpheli yakalandı

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MALZEME VE DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.