Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de terör örgütü FETÖ'ye operasyon1 15 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 11.1.2023 08:40

Mersin'de terör örgütü FETÖ'ye operasyon1 15 gözaltı kararı

Mersin'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü güncel yapılanmasında olduğu öne sürülen ve gözaltı kararı verilen 15 şüpheliye şafak operasyonu düzenlendi.

İHA
Mersin’de terör örgütü FETÖ’ye operasyon1 15 gözaltı kararı
Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından planlı yürütülen çalışmalarla FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik uzun süreli takipler gerçekleştirilerek, örgüt mensubu olduğu öne sürülen 15 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Söz konusu şüphelilere yönelik, suç unsurlarının ele geçirilmesi ve eylem ve faaliyetlerine son verilmesi amacıyla 120 polisin katılımıyla dron destekli eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.

ÖRGÜTÜ DİRİ TUTMAK İÇİN UMUT MESAJLARI GÖNDERİYORLARMIŞ
Güncel yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonlarla zayıflayan örgütün, dağılmamak ve mensuplarının aidiyet duygusunu pekiştirmek için kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden rüya içerikli 'umut' mesajları gönderdiği tespit edildi.
Ayrıca, örgütün öğrenci yapılanmasında yönetici olarak bulunan bir şüpheli hakkında aynı zamanda PKK/KCK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak suçundan da soruşturma yürütüldüğü tespit edildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Söz konusu şüphelilerin adreslerinde aramalar sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu! Taksim'deki kalleş saldırıda kritik isim yakalandı: Türkiye'ye teslim edildi
İstanbul'da arsa satma tartışması kanlı bitti! Önce hamile yengesini ardından arkadaşını öldürdü
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge için FLAŞ gelişme! 93 bin lira fark ödenecek
MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? Masterchef Türkiye birincisi kim oldu, Metin mi Kıvanç mı? Büyük ödül verildi!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP altılı muhalefete şart sundu: Hayır demeyiz! "Şimdi görev masada"
Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! "Seni çok özledim annecim"
Devremülk vurguncularına dev operasyon! 131 kişiye soruşturma
Alman medyasından Türkiye'ye övgü: Kendi savunma sanayisini kuruyorlar
İYİ Parti Ankara İl Başkanı adayı Serdar Tunç'tan skandal 15 Temmuz paylaşımları! Darbe girişimine açık destek vermiş
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de terör örgütü FETÖ'ye operasyon1 15 gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA