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Giriş Tarihi: 30.11.2022 08:58

Mersin'de terör örgütü YPG'ye operasyon: 2 gözaltı

Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen gece operasyonunda 2 YPG/PYD üyesi şahıs gözaltına alındı.

İHA
Mersin’de terör örgütü YPG’ye operasyon: 2 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım'da gerçekleştirdikleri PKK/KCK operasyonunda gözaltına aldıkları 18 şahsın ifadeleri ve dijital materyallerden elde edilen görüntülerden yola çıkarak, 2 YPG/PYD üyesi şahsın Mersin'e geldiğini tespit etti.

GECE OPERASYONU DÜZENLENDİ

Olası bir eylemsel faaliyeti önlemek amacıyla hız kesmeden düğmeye basan ekipler, dron destekli 50 polisin katılımıyla adresi tespit edilen şahıslara yönelik gece operasyonu gerçekleştirdi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye'de örgütün silahlı faaliyetlerine katıldığı öğrenilen N.E ve O.A yakalanarak, gözaltına alındı. Şahısların ev aramalarının sürdüğü bildirildi.

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Mersin'de terör örgütü YPG'ye operasyon: 2 gözaltı
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